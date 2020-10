Covid: in 62 senza mascherina, 9 locali sanzionati Aumentano i controlli anti Covid su tutto il territorio. Fermati anche 11 parcheggiatori abusivi

Aumentano i controlli anti Covid-19 su tutto il territorio provinciale. Nella giornata di ieri, sulla base delle determinazioni assunte in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica, sono stati disposti controlli anticovid a cui, i carabinieri hanno dato esecuzione nell’ambito dell’intera Provincia.

Sono state controllate 1678 persone, con 62 sanzioni “Covid” per mascherina non indossata; sono 337 i locali controllati, con 9 sanzioni “Covid”. Nel merito dei controlli, inoltre, sono stati denunciati in stato di libertà 11 parcheggiatori abusivi con provvedimento "Daspo", resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. Trenta i verbali per violazioni del codice della strada.



Fondamentale l'approccio in strada, soprattutto verso i più giovani: prima di ricorrere alle sanzioni i Carabinieri hanno svolto un'opera di convincimento per un'adesione responsabile alle regole per evitare la diffusione del virus.