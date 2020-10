Violenta la moglie davanti ai figli minori: arrestato 32enne L'uomo era ossessionato dalla gelosia e molte volte ubriaco

I carabinieri di Montecorvino Pugliano hanno arrestato, in esecuzione all'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Salerno, un 32enne del posto per maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie. Tutto è scaturito dalla denuncia della donna, con la quale è in corso una separazione. Il 32enne, negli ultimi 4 anni di matrimonio, ossessionato dalla gelosia e in preda ai fumi dell'alcool avrebbe più volte aggredito la donna con minacce e percosse, calci e pugni intimidendola e maltrattandola. Gli abusi sarebbero sfociati il 22 agosto scorso in una violenza sessuale messa a segno davanti ai figli minori. Dopo questo episodio la donna aveva richiesto l'intervento dei carabinieri, sporgendo denuncia. Il 32enne si trova ora in carcere.