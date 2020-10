B&b del sesso scoperto a Battipaglia, denunciato il titolare Undici le prostitute trovate nella struttura

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato il titolare di un bed and breakfast per il reato di favoreggiamento della prostituzione. I poliziotti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo in una struttura ricettiva di Battipaglia, a seguito di alcune segnalazioni anonime.

La struttura, costituita da tre piani, con numerose stanze al primo piano occupate da donne, che si presentavano con abiti succinti, e che risultavano aver affittato una camera per esercitare l’attività di meretricio, confermata sia dalle dichiarazioni rese dalle stesse donne sia dagli oggetti rinvenuti nelle varie stanze, profilattici e sex toys, che sono stati sottoposti a sequestro.

Gli agenti, durante i controlli, hanno anche sorpreso alcune donne in compagnie di clienti. Da ulteriori controlli, inoltre, è emerso che le donne tramite il sito "Bakeca Incontri" inserivano i propri annunci sul portale, dandosi appuntamento e ricevendo i clienti direttamente nella struttura ricettiva. Nel frattempo, il titolare era al corrente di quanto accadeva, con assoluta normalità, al suo interno.

In totale, sono state individuate e identificate undici donne prostitute. Alla luce di quanto emerso, sono state sottoposte a sequestro nove camere della struttura ricettiva, denominata Merylinn Guest House, occupate e utilizzate per l’attività di prostituzione, e il titolare della stessa, A.G. 1988, di Battipaglia, è stato deferito in stato di libertà per il reato di favoreggiamento della prostituzione.