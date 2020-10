Sarno: nascondeva pistole modificate e clandestine, arrestato Scoperto dagli agenti della Polizia di Stato

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane di Sarno per detenzione di armi alterate e clandestine. I poliziotti, in servizio presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza di Nocera e di Sarno, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di G.G., classe 1984, di Sarno, con precedenti, sospettato di detenere armi illegalmente nella sua abitazione nel centro cittadino di Sarno.

Durante i controlli, infatti, sono state trovate due pistole alterate, di cui una clandestina. Alle due armi, originariamente a salve, era stata sostituita la canna con dei cilindri metallici appositamente torniti per permettere lo sparo. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica, una delle pistole è risultata, non solo perfettamente funzionante, ma anche con una potenzialità offensiva maggiorata e non sicura nell’utilizzo. La seconda pistola, invece, è risultata alterata nelle sue parti.

Dunque l'uomo è stato arrestato per detenzione di armi alterate e clandestine e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.