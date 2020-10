Baronissi: incidente tra una moto e un'auto delle Poste Sul posto i carabinieri e un'ambulanza della Misericordia

Incidente stradale a Baronissi, in località via Ferreria. A scontrarsi una motocicletta, proveniente da Mercato San Severino e una panda delle Poste Italiane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza dei volontari de la Misericordia di Salerno. I feriti non sarebbero in condizioni gravi. Una gran paura per il conducente dell'auto e diverse escoriazioni sul corpo per il centauro.