Banda del buco al supermercato: portati via salumi e formaggi I malviventi sono scappati all'arrivo della vigilanza

Banda del buco in azione a Pontecagnano Faiano, ignoti hanno messo a segno un furto la notte scorsa ai danni del supermercato Conad di via Lucania. I malviventi sono riusciti ad entrare nell’edificio commerciale grazie ad un foro praticato sul muro perimetrale della struttura. Portati via diversi generi alimentari: formaggi e salumi. Un bottino quantificato sotto ai mille euro. A mettere in fuga i ladri la vigilanza e i carabinieri di Battipaglia. In corso le indagini, al vaglio degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.