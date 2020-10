Scavano un locale nella roccia senza permessi: 3 denunciati L'area è stata posta sotto sequestro dai carabinieri

Hanno scavato un locale nella roccia senza i dovuti permessi. Per questo tre persone di Praiano, padre e figli, sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria che ha disposto anche il sequestro dell'area interessata dai lavoro. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata odierna dai carabinieri della Compagnia di Amalfi, guidati dal capitano Umberto D'Angelantonio. Secondo gli investigatori i tre avrebbero realizzato nella loro proprietà, in assenza delle previste autorizzazioni in materia di edilizia e tutela del paesaggio, un locale di circa 38 metri quadri, scavando all’interno di una parete in roccia posta alle spalle del garage. L’attività è scaturita da un controllo effettuato nella seconda settimana di ottobre dai militari della Stazione di Positano che, con l’ausilio del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, hanno voluto verificare alcuni lavori edili in corso che avevano notato durante i servizi di perlustrazione. Una volta avuto accesso all’area è stato effettivamente constatato che il cantiere in corso era completamente abusivo, sprovvisto dei permessi e delle autorizzazioni necessarie per effettuare questi interventi.