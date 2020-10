Incidente stradale ad Agropoli: quattro i feriti A scontrarsi tre auto

Incidente stradale in località Mattine di Agropoli, a scontrarsi, per cause ancora da accertare, tre automobili. Nel sinistro sono rimaste ferite quattro persone, si tratta di due uomini e due ragazze agropolesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale a Roccadaspide e Vallo della Lucania. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Le condizioni dei feriti non sono gravi.