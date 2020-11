Scompare da casa nella notte a Cava, ritrovata in via Ligea La polizia l'ha cercata tutta la notte

Paura la scorsa notte per la scomparsa di una donna di Cava de Tirreni che si era allontanata da casa. A chiamare il centralino del Commissariato di Pubblica Sicurezza, è stato il marito in forte stato di agitazione preoccupato per la scomparsa della moglie, in cura per alcune gravi patologie, avvenuta intorno a mezzanotte.

L’uomo ha spiegato che la moglie si era allontanata senza documenti né cellulare ed era visibilmente agitato proprio in virtù dello stato di salute della donna, molto provata dalle terapie in corso. L’operatrice della Sala Operativa del Commissariato ha subito attivato tutti i protocolli per la ricerca delle persone allertando tutte le forze di polizia presenti sui territori limitrofi al comune di Cava de’ Tirreni per le ricerche, che sono continuate per tutta la notte.

Alle prime ore del mattino, la stessa Agente della Polizia di Stato, che aveva ricevuto la prima chiamata, terminato il proprio turno di notte, nel tornare a casa, ha percorso il tragitto che da Vietri sul Mare conduce al porto di Salerno, provando a cercare la donna scomparsa.

In via Ligea, a Salerno, la poliziotta, a bordo della propria auto, ha visto camminare, lentamente, una donna, che corrispondeva alla descrizione della scomparsa, con pochi abiti indosso ed a piedi nudi. Si è quindi subito fermata ed ha parlato con lei per tranquillizzarla e rassicurarla, allertando nel contempo i soccorsi, giunti subito sul posto, e nel frattempo ha riparato la donna dal freddo e l’ha rifocillata. Dopo i soccorsi, la donna è stata affidata alla propria famiglia, fortunatamente senza conseguenze lesive per la sua salute.