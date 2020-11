Incendio in casa a Giffoni: paura per un anziano L'uomo è stato salvato dai vigili del fuoco

Paura a Giffoni Valle Piana per un incendio che si è sviluppato in un'abitazione in via Cenere. L'87enne che era solo in casa è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Per l'anziano solo una lieve intossicazione a causa del fumo. Da una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Battipaglia pare che l'incendio, che ha distrutto parte della casa, sia stato causato da una sigaretta sul divano o da una scintilla provocata dal camino.