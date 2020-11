Battipaglia: tenta lo scippo, poi la fa soccorrere dal 118 Un 14enne aveva provato a portar via la borsa ad una 83enne, indagini dei carabinieri

Prima ha provato a scipparle la borsa. Poi, dopo essersi accorto che l’anziana era caduta e si era ferita, ha chiamato il 118 per farla soccorrere. È quanto accaduto questa mattina intorno alle 10 in viale Kennedy a Battipaglia. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della locale compagnia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, sembra che un ragazzino di circa 14 anni ha provato a scippare una 83enne. L’anziana è riuscita a trattenere la borsa ma è caduta, riportando lievi contusioni. A quel punto il giovane, probabilmente impaurito o preso dal rimorso, ha chiamato il 118, chiedendo l’intervento di un’ambulanza. I sanitari, dopo aver medicato l’anziana, hanno ascoltato la sua testimonianza, informando i carabinieri. Il giovane, però, nel frattempo aveva già fatto perdere le sue tracce. I militari, in ogni caso, proseguono gli accertamenti per provare a risalire alla sua identità.