Baronissi, petardo esplode dinanzi al bar San Francesco Indagini in corso: le telecamere avrebbero ripreso uno scooter sospetto

Un petardo di grosse dimensioni è stato fatto esplodere questa sera, intorno alle 21, dinanzi al bar San Francesco in via Convento a Baronissi. L’esplosione, che è stata avvertita anche a notevole distanza, ha danneggiato la saracinesca del locale che si è leggermente piegata. Il bar, all’orario in cui è stato avvertito il boato era già chiuso, come previsto dalle norme anti-Covid.

Sul posto, oltre al titolare dell’attività, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, due squadre dei vigili del fuoco e i volontari dell’associazione “Il Punto”. I militari stanno procedendo ad effettuare i rilievi tecnici necessari ai fini investigativi, mentre i caschi rossi hanno verificato la staticità dell’edificio che non ha subito danni a seguito della forte esplosione. I carabinieri, inoltre, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che avrebbero ripreso due persone a bordo di uno scooter sospetto. Le indagini proseguono per ricostruire il movente dell’accaduto e provare a risalire ai responsabili.