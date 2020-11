Battipaglia: incidente mortale, perde la vita un 23enne La vettura è finita fuori strada

Tragedia ieri sera sulla litoranea di Battipaglia, all’altezza di lido Lago, nei pressi dell'idrovora. Un ragazzo di 23 anni, Vito Nicola Nobile, è morto intorno alle 23 in un incidente stradale. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto. L'auto è finita fuori strada finendo contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia.

Per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. E' morto sul colpo, la salma è stata trasportata all'ospedale Santa maria della Speranza di Battipaglia e in seguito restituita ai familiari. Non si esclude alcuna ipotesi, dal colpo di sonno, un malore, un animale che ha attraversato la strada che potrebbe aver causato la drammatica sterzata che ha fatto finire la vettura fuori dalla carreggiata. Dolore nel comune del salernitano.