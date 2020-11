Truffa agli anziani: divieto di ritorno per 20enne Si faceva consegnare dagli anziani somme di denaro in cambio di merce ordinata da parenti

Si faceva consegnare somme di denaro in cambio di merce da consegnare agli anziani di Cetara e Tramonti. E' stato fermato un 20enne pregiudicato originario del napoletano, V.L. le sue iniziali. Nell’ambito dell’azione di contrasto ai reati predatori perpetrati in questa provincia, il Questore di Salerno ha irrogato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nei Comuni di Tramonti e Cetara, per anni tre, nei confronti del 20enne.

Il giovane, già destinatario di divieto di ritorno in altri comuni della Provincia, si è reso responsabile del reato di truffa aggravata in concorso, in danno di anziani ultrasettantenni, commessa nei citati comuni. Difatti, con il pretesto di dover recapitare merce ordinata da parenti, si faceva consegnare dagli ignari anziani considerevoli somme di denaro contante, come corrispettivo dell’acquisto.