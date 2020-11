Rapina e ferisce il nonno 82enne: arrestato 23enne In azione i carabinieri. Il giovane incastrato dalle immagini di video sorveglianza

Arrestato dai carabinieri della stazione di Salerno un 23enne di Cava de' Tirreni. Il giovane si sarebbe reso responsabile di due gravi episodi. Il primo avvenuto a Salerno il 22 agosto scorso in via Nizza, quando minacciò un uomo che aveva appena prelevato 250 euro al bancomat puntandogli un oggetto alla schiena, per farsi dare i soldi. Il secondo avvenuto a Cava dei Tirreni, l’8 settembre, quando utilizzò un coltello artigianale per farsi consegnare dal nonno 82enne 170 euro, ferendo anche l’anziano nel corso di una colluttazione.

Ad incastralo le immagini di videosorveglianza analizzate dai carabinieri per rintracciare i possibili autori degli episodi.

La misura è stata eseguita ad Apricena, Foggia, all’interno di una comunità dove il 23enne si trova per precedenti analoghi e per accertati problemi di tossicodipendenza. Il denaro ottenuto dalle rapine sarebbe stato utilizzato per l'acquisto di stupefacenti.