Si finse funzionario dell'Inps per derubare 65enne: arrestato Riuscì a farsi consegnare 2500 euro in contanti da un'anziana non vedente

Si finse amico del figlio carabinieri,nonchè funzionario dell'Inps, per farsi consegnare la somma contante di 2500 euro. E' stato arrestato per aver raggirato una donna, ultra 65enne, non udente e affetta da patologie polmonari. A seguito di indagini coordinate dal Procuratore della Repubblica di Nocerca Inferiore, Antonio Centore e dai carabinieri di Fisciano, è stato acceratto il raggiro avvenuto da parte di un uomo, S.C. le sue iniziali, già noto per reati simili, ai danni di un'aziana donna e della figlia.

L'uomo, si era recato presso l'abitazione della donna affermando di essere un funzionario dell'Inps, simulando addirittura una telefonata con il figlio dell'anziana, appartenente all'arma dei carabinieri. Il ladro, dopo essere entrato nell'abitazione, in compagnia di un complice che resta ancora ignoto, è riuscito ad impossessarsi della somma di donato in contanti di 2500 euro. I fatti risalgono allo scorso 17 dicembre 2019 ed hanno portato alla richiesta di misura cautelare da parte della Procura della Repubblica che, in un primo momento, venne rigettata dal Gip.

Solo a seguito dell'appello cautelare proposto dal sostituto procuratore Angelo Rubano, è stata emessa ed eseguita la misura agli arresti domiciliari per il finto funzionario dell'Inps che dovrà rispondere di rapina impropria. Inoltre, la somma di denaro rubata è stata sequestrata.