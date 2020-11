Beccato con la droga addosso: arrestato 43enne In azione i carabinieri della compagnia di Salerno

Beccato con la droga addosso: arrestato un presunto pusher 43enne. In azione i carabinieri della Compagnia di Salerno. L'uomo, residente nel quartiere di Fratte, è finito agli arresti domiciliari per spaccio. Sequestrati dai militari oltre 30 grammi di stupefacenti. Sequestri anche nella casa dell'arrestato dove sarebbero stati trovati 16 grammi di cocaina e 14 di hashish, oltre a 3 bilancini e materiale per il confezionamento della droga.