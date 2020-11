Si sente male mentre fa jogging, muore 51enne a Policastro Inutili i soccorsi

E' morto così, stroncato da un infarto mentre era in strada a fare jogging. La tragedia, ieri pomeriggio, a Policastro Bussentino nel comune di Santa Marina. Un uomo di 51 anni, S.M le sue iniziali, mentre stava correndo è stato colto da un malore improvviso, accasciandosi a terra. Nonostante l’immediato intervento dei sanitari del 118, per il 51enne non c’è stato nulla da fare. Lascia la moglie e tre figle.