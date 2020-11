Covid-19, ancora due morti nel Salernitano Il cordoglio dei sindaci di Perdifumo e Montecorvino Pugliano

E' un triste bollettino che continua ad aggiornarsi, ancora decessi da Covid-19 in provincia di Salerno. Il sindaco di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, ha reso noto il suo sentito cordoglio per la scomparsa del singnor Ciro Cuomo, 76enne residente del comune dei Picentini.

"Il Signor Ciro, portalettere in pensione, era conosciuto e stimato da tutti. Alla famiglia giungano le mie più sentite condoglianze con la speranza che i bei ricordi prendano presto il posto del dolore. Non abbassiamo la guardia. Non ora." Ha scritto la fascia tricolore. Solo ieri, erano stati registrati altri tre decessi: ad Agropoli, Baronissi e Mercato San Severino.

A lutto anche la comunità di Perdifumo dove un uomo di 84 anni, affetto da Covid, è deceduto nella mattinata.

"Inutili le domande se fosse anziano, se fosse affetto da patologie pregresse, è un nostro concittadino che insieme alla sua famiglia ha vissuto il dramma della pandemia. Siamo vicini ai suoi cari che in autoisolamento stanno vivendo questa difficile situazione." Ha dichiarato l'amministrazione comunale.

Lo scorso 12 novembre, l'uomo era risultato positivo al Covid-19 ed era ricoverato presso l'ospedale di Benevento, nelle ultime ore, purtroppo, la situazione si era aggravata. L'intera Amministrazione comunale esprime vicinanza alla famiglia per la dolorosa perdita del loro caro. Nel comune è stato, inoltre, riscontrato un nuovo positivi, si tratta di un un residente della frazione Vatolla, che si trovava già in isolamento presso la propria abitazione unitamente alla moglie che era positiva.

"Questo è un momento difficile per la nostra comunità, in cui l' unica cosa che possiamo fare è rispettare le misure e non abbassare la guardia." Conclude l'amministrazione.