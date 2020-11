Aumentano le vittime Covid: 2 decessi ad Eboli, 1 a Capaccio Nuovi contagi nei comuni della provincia di Salerno

La provincia di Salerno piange nuove vittime Covid. Nella tarda serata di ieri i comuni di Capaccio ed Eboli hanno registrato 3 nuovi decessi. A perdere la vita un 81enne di Capaccio Paestum residente in località Rettifilo. Le sue condizioni si erano aggravate anche in considerazione di patologie pregresse da cui l’anziano era affetto. Altre due vittime anche ad Eboli, uno era ricoverato presso nosocomio cittadino e un altro era degente presso un centro riabilitativo cittadino. Si tratta della seconda vittima Covid nel come di Capaccio e la settima nel come di Eboli.

"In segno di cordoglio nella giornata di domani saranno issate a mezz’asta le bandiere del Municipio." Ha comunicato il sindaco f.f. Luca Sgroia.

465 è il numero complessivo degli ebolitani attualmente positivi al Covid-19. 66, invece, i cittadini di Capaccio affetti da Coronavirus, con 111 persone in isolamento domiciliare.

Intanto, nel Vallo di Diano, altre 16 persone sono risultate positive a Sassano: totale dei contagi sale a 22; quattro le nuove guarigioni. Altri 18 contagi a Baronissi con 4 nuovi guariti: il totale dei positivi supera i 200 e arriva a 206.