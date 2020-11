Paura a Pagani: in fiamme un negozio di detersivi Un'esplosione poco prima della mezzanotte, si indaga

Prima un boato, poi le fiamme. Paura nella notte a Pagani, dove, poco prima della mezzanotte un incendio è divampato in un negozio di casalinghi e detersivi in via Taurano. I residenti della zona, dopo aver avvertito la forte esplosione, hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e carabinieri e i volontari dell'associazione Papa Charlie che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Ingenti i danni al locale, tanta la paura. Indagini in corso per ricostruire le dinamiche dell'accaduto. La pista più accreditata è quella dolosa.