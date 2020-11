Senzatetto picchiato e rapinato per 4 euro da altri 2 clochard I ladri arrestati dai carabinieri di Battipaglia

Una triste storia di degrado e povertà arriva da Battipaglia dove un senza tetto è stato picchiato e derubato da altri due clochard che gli hanno portato via solo 4 euro, tutto quello che aveva racimolato durante il giorno. Il 54enne tunisino è stato aggredito nel parcheggio di un supermercato da un 43enne marocchino e un da un 26enne polacco anche loro senza fissa dimora.

Ha riportato lesioni guaribili in pochi giorni. I suoi aggressori sono stati fermati e arrestati dai carabinieri di Battipaglia, guidati dal comandante Vitantonio Sisto, per rapina aggravata. Si nascondevano in un autolavaggio poco distante.