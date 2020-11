Nascondeva nell'armadio 17kg di "botti" illegali: denunciato Scoperta una vera e propria “officina pirotecnica”: nei guai un 57enne di Angri

Lotta alla vendita illegale di fuochi d'artificio: la guardia di finanza di Salerno sequestra 17 chili di “botti” artigianali, nascosti in un'abitazione. Intensificati i controlli da parte delle fiamme gialle visto anche l'approssimasti delle festività natalizie.

Nel mirino dei finanzieri della compagnia di Nocera Inferiore è finito un 57enne di Angri, già arrestato nel '98 con l'accusa dello stesso reato. In particolare, secondo quanto dichiarato dalle fiamme gialle, all'interno dell'appartamento dell'uomo i militari hanno scoperto una vera e propria “officina pirotecnica” con un centinaio di fuochi artigianali, “trac” e “bombe carta” di diverse dimensioni, le tipologie più in voga tra gli appassionati del settore e 540 micce, anch'esse home made. I botti, privi dei requisiti minimi di sicurezza e di qualsivoglia autorizzazione per la detenzione, esponevano ad un costante ed elevato rischio di esplosione anche le abitazioni adiacenti.

I “botti” illegali, secondo la ricostruzione dei finanzieri, sono stati ritrovati nascosti all'interno di un armadio nella camera da letto. Tutti i fuochi d'artificio e i prodotti illegali sono stati quindi sequestrati e trasferiti presso un deposito autorizzato dove gli artificieri della questura di salerno ne determineranno l'indice di pericolosità. Il presunto responsabile è stato invece denunciato alla procura della Repubblica. Rischia adesso fino a tre anni di reclusione, oltre a una salata multa fino a 100mila euro.