Nocera Inferiore: scoperto supermarket della droga, 3 arresti L'operazione nella tarda serata di ieri

Marijuana, hashish e cocaina e oltre 5mila euro in contanti: scoperto e smantellato dai poliziotti di Nocera Inferiore un vero e proprio supermarket della droga. L'operazione è scattata nella tarda serata di ieri, in tre sono finiti in manette con l'accusa di detenzione finalizzata allo spaccio.

Secondo la ricostruzione dei poliziotti, a seguito dell'attività investigativa, gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione di un 40enne del posto, A.V. già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, insieme ad altri due complici, P.A.e S.M. entrambi 32enni, aveva allestito all'interno della sua abitazione un vero e proprio market della droga con una fitta rete di clienti. Nel corso dell'irruzione, stando a quanto dichiarato dalle forze dell'ordine, i tre uomini hanno cercato di disfarsi della droga lanciandola dal balcone, ma i poliziotti, preparati a tale evenienza, avevano circondato l'edificio con l'ausilio di cani antidroga e sono a riusciti a recuperare la sostanza stupefacente.

Significativo i risultato dell'operazione, che ha visto sequestrati: 1.145,33 grammi di marijuana, 417,44 grammi di hashish, 342,37 grammi di cocaina, e 5290 euro in contanti. I tre uomini sono stati tradotti alla Casa Circondariale di Fuorni.