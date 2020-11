Furbetti dei buoni spesa: 13 denunciati a Montecorvino Rovella In azione i carabinieri

Beccati furbetti dei buoni spesa a Montecorvino Rovella. Denunciate 13 persone, tra queste di origine straniera, tutte residenti nel comune salernitano, che avrebbero attestato falsamente le loro condizioni economiche per ottenere il denaro erogato dai comuni in occasione del primo lockdown. La somma è di 250 euro pro capite.

In azione i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal comandante Vitantonio Sisto, che hanno compiuto accertamenti con la collaborazione delle autorità comunali.

11, tra i denunciati, avrebbero omesso di indicare nel proprio stato di famiglia congiunti che producevano reddito, altre due percepivano invece il reddito di cittadinanza. I fondi in questione furono erogati dal governo su tutti i comuni che fecero dei bandi nei quali si indicavano i requisiti. I 13 presunti furbetti sono stati denunciati per falsa attestazione falsità ideologica commessa dal privato e frode in erogazioni pubbliche.