Incendio in Cilento: brucia la collina sulla Mingardina Complesse le operazioni di spegnimento |FOTO

Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in Cilento. A bruciare è la collina che sovrasta la strada della Mingardina, che collega i comuni di Camerota e Palinuro (Centola). Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno in poco tempo divorato ettari di vegetazione. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento rese molto complesse anche dalle forti raffiche. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e forze dell'ordine, al lavoro per cercare di domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. A condividere le immagini dell'incendio la pagina ufficiale del comune di Camerota.