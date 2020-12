Pellezzano, rubano 100mila euro di gioielli e argento: beccati Refurtiva recuperata dai carabinieri, il plauso del sindaco Morra

Circa 100mila euro di bottino tra collezioni antiche di argenteria, orologi preziosi e gioielli di varia natura: questo il valore della refurtiva recuperata in un’operazione dei carabinieri che ha permesso di sventare alcuni furti nelle abitazioni dei cittadini di Pellezzano.

Gli uomini dell'arma hanno invididuato la banda di malviventi che camminava a piedi, lungo la strada ferrata che costeggia il torrente, mentre cercava di allontanarsi ancora con la refurtiva. Alla vista dei militari, i ladri hanno abbandonato la refurtiva e sono fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Le forze dell'ordine sono già sulle loro tracce, si ritiene che la banda possa essere autrice anche di altri furti avvenuti con lo stesso modus operandi. Sospiro di sollievo per i proprietari delle abitazioni in cui sono avvenuti i furti a cui sono stati, invece, restituiti gli oggetti sottratti.

Il plauso del sindaco di Pellezzano, Francesco Morra: "Sento il dovere di congratularmi con l’Arma dei Carabinieri, in particolare con il Comandante Aliano della stazione di Pellezzano per il pronto intervento realizzato nella giornata di ieri. I militari dell’Arma, insieme agli agenti della Polizia Municipale e ai Volontari della Protezione Civile “S. Maria delle Grazie”, grazie al costante monitoraggio del territorio riescono a garantire sempre l’incolumità dei nostri concittadini sotto tutti i punti di vista, innalzando il livello di percezione della sicurezza, che si esprime come sinonimo di un alto livello della qualità di vita. L’operazione messa in campo dai carabinieri della stazione di Pellezzano ha permesso di recuperare una refurtiva del valore di 100mila euro, a questo si aggiunge un’altra operazione realizzata lo scorso 1 dicembre con il sequestro di 25 grammi di droga e un arresto. Un grazie a nome mio e dell’intera Amministrazione Comunale di Pellezzano."