Angri, neonata morta: la verità su Maddalena entro 90 giorni Effettuata l'autopsia sul corpo della piccola, i genitori sono indagati per abbandono di minori

Serviranno novanta giorni per conoscere i risultati dell'autopsia effettuata stamane sul corpo di Maddalena, la neonata di Angri deceduta giovedì scorso nel reparto di Terapia Intensiva neonatale dell'ospedale Umberto I. Nel nosocomio di Nocera Inferiore la piccola - che aveva poco più di un mese - è rimasta ricoverata per sei giorni prima che il suo cuore smettesse di battere. La Procura ha aperto un'inchiesta, indagando i due genitori per abbandono di minori.

Questa mattina il sostituto procuratore presso il Tribunale di Nocera Inferiore, Viviana Vessa ha conferito l'incarico al medico legale Rocco Maglietta, mentre la famiglia - assistita dall'avvocato Luigia Di Mauro - ha nominato come consulente di parte il dottor Luigi Mastrangelo. Dai primissimi accertamenti non sarebbe emerso nulla di evidente per chiarire le cause della morte della neonata. Soltanto gli esami di laboratorio, dunque, potranno dare risposte più attendibili.

La piccola venerdì 27 novembre era arrivata al pronto soccorso già in gravi condizioni ma i medici erano riusciti a tenerla in vita. Il suo quadro clinico, però, era apparso subito precario, pare a causa di una grave malnutrizione. Le indagini sono state affidate ai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi. Nelle scorse ore i genitori, attraverso il loro legale, si sono detti «molto addolorati per la perdita prematura della piccola Maddalena che, sin dalla nascita, è stata seguita con premura ed amore». L'avvocato, inoltre, ha precisato che «in un'ottica collaborativa con la Magistratura attendono gli esiti dell'esame autoptico che accerterà le reali cause del decesso».