Sorpreso a rubare nelle ville in Litoranea: arrestato 27enne Nei guai un giovane originario del Marocco. Si trova ora in carcere

I carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno arrestato un 27enne sorpreso a rubare in alcune villette in Litoranea. Il giovane, originario del Marocco, è stato fermato dai militari dopo aver divelto – secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine – la finestra di una casa. Le villette erano state appena arredate dalla ditta che le ha costruite per poi essere affittate in estate. Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è un senza fissa dimora che vivrebbe nella zona di Eboli. Si trova ora in carcere a Salerno.