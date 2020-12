Nocera Inferiore, rapina a mano armata in una tabaccheria Arrestato un 25enne

Paura a Nocera Inferiore dove, nel tardo pomeriggio di ieri si è verificata una rapina all’interno di una tabaccheria in Piazza San Mauro. P.B, 26enne del posto ha fatto irruzione all’interno del tabacchi, armato di pistola, intimando di farsi consegnare il denaro in cassa e alcuni pacchetti di sigarette, per poi fuggire. Immediate le ricerche da parte delle forze dell'ordine che, dopo poco tempo hanno rintracciato il ragazzo in un vicolo di Piazza San Mauro. Ritrovata anche la revolver 230K di colore grigio, con la quale sarebbe stato commesso il colpo, risultata poi essere una pistola a salve, 248 euro in contanti e 18 pacchetti di sigarette. Il 26enne avrebbe subito confessato la rapina. Si trova ora al carcere di Salerno.