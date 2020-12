Salerno,ai domiciliari con cocaina ed eroina: arrestato 23enne In azione gli agenti di polizia

Lotta alla droga: arrestato in flagranza di reato, nel tardo pomeriggio di ieri, A.G, 23enne salernitano, per detenzione finalizzata allo spaccio. Il ragazzo, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, durante una perquisizione presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di eroina e cocaina. Dopo aver controllato l'abitazione, i poliziotti hanno esteso le verifiche all'auto. Nascosti, all'interno di una cassetta di sicurezza metallica, sono stati ritrovati altri 30 grammi di eroina e 4 di cocaina. Per il 23enne si sono aperte le porte del carcere di Salerno.