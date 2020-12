Spara al "rivale" per vecchi rancori: arrestato 59enne L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'Umberto I. Si cerca nel torrente l'arma utilizzata

I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto un uomo di 59 anni che la scorsa sera ha ferito con un colpo d'arma da fuoco un 60enne nella sua abitazione del quartiere Piedimonte. Il grave fatto di cronaca si è consumato intorno alle 22.30 in via Tito Lucrezio Caro, nel quartiere Piedimonte. Alla base del ferimento, secondo una prima ricostruzione effettuata dagli inquirenti, vi sarebbero dei rancori personali che si protraevano da tempo. Gli spari sono stati esplosi al culmine di una lite e un proiettile ha colpito all'addome il 60enne. La vittima, già nota alle forze dell'ordine, è stata trasportata all'ospedale di Nocera Inferiore dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre il proiettile. L'uomo adesso è ricoverato in prognosi riservata. I carabinieri, guidati dal tenente colonnello Rosario Di Gangi, in mattinata sono riusciti ad individuare il 59enne che ha ammesso le proprie responsabilità. L'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo d'arma da fuoco ed è stato tradotto in carcere a Salerno. I militari hanno effettuato anche delle ricerche nel torrente Cavaiola per provare a recuperare l'arma utilizzata dall'uomo ma le condizioni meteorologiche e la piena del corso d'acqua hanno costretto i carabinieri ad interrompere l'attività.