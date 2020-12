Violano le norme antiCovid per cercare prostitute: 5 denunce Beccati sulla litoranea di Salerno dalle forze dell'ordine

Incuranti delle normative antiCovid, si sarebbero recati sulla litoranea di Salerno in cerca di prostitute. Denunciati cinque uomini della provincia per atti osceni in luogo pubblico e per aver violato le restrizioni in vigore. Tra questi, anche un professore di matematica di Agropoli che avrebbe cercato, invano, di giustificarsi alle forze dell'ordine. Sono stati beccati, in flagranza di reato, dagli agenti della polizia municipale nella serata di ieri. Oltre alla denuncia, dovranno ora pagare una sanzione amministrativa di 400 euro.