Norme antiCovid, raffica di controlli nel Salernitano Multati in 120 per il mancato utilizzo della mascherina, sanzionati diversi locali

Forze dell'ordine in prima linea per verificare il rispetto delle normative antiCovid. Nella settimana appena trascorsa nuovi controlli sono stati effettuati in tutta la provincia di Salerno. In particolare sono state 5363 le persone controllate e 1488 esercizi pubblici ispezionati.

Nel corso delle verrifiche, 120 persone sono state sanzionate per mancato uso della mascherina, 1 persona è stata denunciata per inosservanza al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora poiché in quarantena, 13 titolari di esercizi commerciali sono stati sanzionati per mancato rispetto della normativa anticovid, e 4 esercizi sono stati multati, di cui uno sottoposto alla chiusura temporanea di 5 giorni.

"Continuerà, con maggiore incisività, l’attività delle Forze dell’Ordine in vista dell’approssimarsi delle festività perché, solo insieme e nel rispetto delle regole, si riuscirà a superare questo terribile momento" Fanno sapere dalla questura.