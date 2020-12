Salerno, 16enne cade in burrone sul monte Stella Il giovane è stato recuperato da un elicottero dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Salerno sono stati impegnati nel recupero di un giovane caduto in un burrone mentre stava effettuando una passeggiata sul monte Stella, nel territorio di Salerno. Il 16enne, nato a Milano ma appartenente ad una famiglia di stranieri, fortunatamente è precipitato in un tratto non molto profondo. I familiari, che si trovavano con lui, hanno provveduto subito a lanciare l'allarme. I caschi rossi sono intervenuti con due elicotteri, uno più piccolo per perlustrare la zona e un altro per intervenire. Intorno alle 16 il ragazzo è stato localizzato e recuperato. Il velivolo dei vigili del fuoco, successivamente, è atterrato in piazza Mercato a Baronissi dove il 16enne, che non aveva riportato ferite, è stato preso in carico da un mezzo dei pompieri.