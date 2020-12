Scomparsa 66enne di Salerno, l'appello: aiutateci a trovarla La donna di Salerno era a bordo di una Lancia Y di colore beige

Ore di apprensione per la scomparsa a Salerno di una 66enne: non si hanno notizie da ieri della signora Antonietta Ragosta che non ha fatto più rientro alla sua residenza di via Allende. Le ricerche da parte delle forze dell’ordine si stanno concentrando a Giffoni Sei Casali. Questa notte alle 4 il cellulare della 66enne ha agganciato le celle di Giffoni per poi spegnersi.

La donna è uscita da casa a bordo della sua auto, una Lancia Y di colore beige chiaro.

Partecipano alle operazioni di ricerca la Polizia di Stato, i Carabinieri, i Vigili urbani di Giffoni Sei Casali, i vigili del fuoco e il sindaco Francesco Munno.

Chiunque avesse notizie è invitato a contattare i numeri di emergenza 112,113.