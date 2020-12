Notte di paura: si era persa tra i boschi la 66ennne scomparsa La donna disorientata in una zona impervia ha chiamato il 112

Notte di paura nei Picentini, la 66enne salernitana dispersa ieri sera e poi ritrovata nella mattinata di oggi in un bosco nei pressi di Giffoni Sei Casali aveva perso l'orientamento in una zona impervia. La donna ha così chiamato il 112. Sono partite immediatamente le ricerche da parte di polizia, vigili del fuoco e carabinieri, che hanno individuato il luogo localizzando la cella telefonica.

Coinvolti nelle ricerche anche i sindaci del territorio e i volontari di protezione civile. Dopo una nottata di lavoro senza sosta, in cui sono stati visionate anche le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza sul posto, per risalire al tragitto percorso dalla donna, questa mattina l’elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha perlustrato l’area anche sulla base delle notizie acquisite dai familiari, ha avvistato l’auto, permettendo di rintracciare la donna in località “San Nicola-frazione Sieti”.

Alle operazioni hanno partecipato uomini delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Municipali, dei Vigili del Fuoco, anche con unità cinofile, volontari, che hanno ininterrottamente battuto i sentieri in cui la donna è poi stata ritrovata in buone condizioni di salute, accertate dal 118 intervenuto per prestare le cure del caso.

La Prefettura di Salerno aveva nel frattempo attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, visto che, nelle prime ore della mattinata, era emersa la possibilità che la donna si fosse allontanata dal luogo della chiamata.