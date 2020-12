Bruciate le 14 tonnellate di droga sequestrata al porto Amfetamine siriane e hashish del valore di oltre un miliardo di euro

Sono state incenerite dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli 14 tonnellate di amfetamine provenienti dalla Siria del valore di oltre 1 miliardo di euro e 2,8 tonnellate di hashish sequestrate a giugno nell’ambito dell’operazione 'Captagon', condotta dal gruppo investigazione criminalità organizzata, al porto di Salerno.L'operazione scattò nel giugno scorso e fu senza precedenti: 84 milioni di pasticche, valore di mercato superiore al miliardo di euro. Da allora, le indagini sono proseguite in coordinamento tra la Procura della Repubblica di Napoli e quella di Salerno, sia nell'ottica di individuare tutti i soggetti coinvolti nel traffico, sia i mercati di destinazione, che sembrano proprio essere Stati Arabi nel Nord Africa.

Dopo aver completato tutte le analisi sull'enorme quantitativo sequestrato, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli ha organizzato ed eseguito in queste ore la complessa operazione di distruzione di tutta la droga all'interno di un termovalorizzatore di Ravenna. Il trasporto è stato eseguito in queste ore da un convoglio composto da 2 autoarticolati contenenti le oltre 16 tonnellate di stupefacenti, scortati da mezzi terrestri e aerei che si sono mossi nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 per arrivare al termovalorizzatore di Ravenna alle prime luci dell'alba, dato che l'operazione di distruzione richiede un'intera giornata. Per le operazioni di scorta è stato approntato un imponente dispositivo di sicurezza, con oltre oltre 50 finanzieri del Comando Provinciale di Napoli selezionati tra gli specialisti di antimafia, antidroga e ordine pubblico (“Baschi Verdi”), 9 autoveicoli e 2 elicotteri AW 139 Volpe 414 e AW 169 Volpe 502 del Centro di Aviazione di Pratica di Mare che hanno scortato il convoglio durante tutto il tragitto, coordinati dalla Centrale Operativa del Comando

Generale - III Reparto Operazioni. L'integrale distruzione degli stupefacenti rappresenta una ulteriore tappa delle complesse indagini portate avanti dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Napoli e Salerno, in coordinamento tra loro, attraverso i rispettivi investigatori della Guardia di Finanza delle due città e un’ampia rete di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia.