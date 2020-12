Auto investe uno straniero mentre attraversa la strada Paura in Litoranea. L'uomo è stato trasportato in ospedale

Incidente stradale in Litoranea tra Salerno e Pontecagnano Faiano. Un'auto con a bordo due donne ha travolto, per cause ancora da ricostruire, un uomo di nazionalità straniera che stava attraversando la strada.

Violento l'impatto, lo straniero è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto i carabinieri per i rilievi che permetteranno di stabile l'esatta dinamica del sinistro.