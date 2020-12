Ricercato in tutta Europa per spaccio:arrestato 63enne a Sarno L'uomo, di origine tedesca, era destinatario di un mandato d'arresto europeo

Nella serata di ieri, a Sarno, è stato arrestato un uomo, di nazionalità tedesca, ricercato con mandato di arresto europeo. Nel corso dei controlli sul territorio, intensificati anche per la verifica del rispetto delle limitazioni sulla mobilità, gli agenti hanno fermato due cittadini tedeschi che stavano soggiornando presso una struttura ricettiva della zona. Uno dei due, G.R.E., tedesco 63enne, è risultato destinatario di un mandato di arresto europeo (M.A.E.) in quanto responsabile di reati relativi agli stupefacenti. Secondo i primi accertamenti, anche l’altro cittadino tedesco in sua compagnia, tale W.U.J, 59enne residente in Spagna, risultava avere un’altra segnalazione internazionale a suo carico, risalente però ad anni precedenti. Dopo esser stati portati presso il commissariato, dalla banca dati è stato accertato il mandato di arresto europeo per G.R.E, che è quindi finito in manette. Si trova ora presso presso la casa Circondariale di Salerno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del prosieguo del procedimento.