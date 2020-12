Travolto da un'auto, muore sul colpo commercialista di Pagani Indagato il giovane alla guida della vettura che ieri pomeriggio ha investito il professionista

Un impatto mortale che non gli ha lasciato scampo, è morto sul colpo Salvatore Nocera. Il 53enne, commercialista originario di Pagani, è stato travolto da un’auto, nel pomeriggio di ieri, mentre scendeva dalla propria vettura. L’impatto è avvenuto in via Zeccagnuolo nel comune di San Valentino Torio. Immediato l’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Alla guida delle vettura che ha investito il commercialista, una Ford Fiesta, un giovane diciannovenne che, sotto choc, è stato portato all'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno. Il ragazzo è ora indagato dalla procura della repubblica. Su dinamica e responsabilità del sinistro sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri.