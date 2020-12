Eboli: due rapine in tabacchi in 24 ore I carabinieri indagano per rintracciare i malviventi

Ore di paura ad Eboli dove, nella giornata di ieri, sono state messe a segno due rapine in 24 ore. Nel mirino due tabacchi. Il primo colpo in piazza della Repubblica, dove un malvivente armato di coltello avrebbe minacciato di morte una donna per farsi consegnare il denaro in cassa: circa 700 euro, per poi fuggire via a piedi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fatto partire le indagini. Al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona.

La seconda rapina è avvenuta invece in viale Amendola, in un distributore di benzina. I ladri sarebbero fuggiti via con il denaro, ancora da quantificare il bottino. I militari indagano per rintracciare i malviventi.