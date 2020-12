Sparatoria in strada a Sarno: gambizzato barista 32enne Il giovane sarebbe stato ferito dopo un litigio

Attimi di paura nella serata di ieri a Sarno. Un 32enne è stato raggiunto al ginocchio destro da un colpo di arma da fuoco. E' successo in via Piave. Diversi i proiettili esplosi tra il panico delle persone presenti. Il barista sarebbe stato aggredito dopo una lite nel centro del comune. Un agguato in piena regola. Il ferito avrebbe raggiunto da solo il pronto soccorso.

Fermato il presunto responsabile, si tratta di un 45enne, già noto alle forze dell'ordine, portato dalla polizia in commissariato. Il giovane ferito è stato condotto in ospedale al Martiri di Villa Malta, non è in pericolo di vita. Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e risalire al movente. Pare che il 32enne avesse avuto problemi con un familiare del suo aggressore.