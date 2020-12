Gambizzato davanti al bar a Sarno: in carcere l'aggressore Ha raggiunto la vittima in strada tendendogli un agguato

Si trova il carcere il 44enne che ieri sera avrebbe gambizzato un giovane in strada a Sarno. La vittima, un 32enne del posto, è stata raggiunta da un colpo di proiettile al ginocchio destro mentre si trovava davanti al bar Marisa, in via Piave. In seguito alle indagini da parte dei poliziotti del locale Commissariato, con la collaborazione di personale della Squadra Mobile e coordinate dalla procura di Nocera Inferiore, le forze dell'ordine hanno ricostruito l'accaduto arrestando il presunto autore del ferimento in nottata. E' ora a Fuorni.

Il 44enne, armato di pistola calibro 32 modificata per esplodere proiettili cal. 7,65 mm, avrebbe raggiunto la vittima in strada e avrebbe esploso un colpo, con la pistola detenuta illegalmente. All'orgine dell'aggressione pare vi siano problemi personali tra i due.