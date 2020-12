Anziano trovato morto in casa, tragedia a Nocera Inferiore Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Tragedia a Nocera Inferiore. Un anziano è stato ritrovato morto nella sua abitazione. A chiedere l' intervento delle forze dell'ordine, in seguito ad un forte e sospetto odore che fuoriusciva dalla casa, sono stati alcuni condomini. Il tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno fatto irruzione nell'abitazione. L'uomo, di 80 anni, abitava in via Astuti da solo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Non si esclude che l'anziano fosse morto da giorni.