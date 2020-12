Incendio a Roccapiemonte,il sindaco"Tenete chiuse le finestre" In fiamme il parcheggio privato di un' azienda in via San Pasquale

Paura a Roccapiemonte. Un incendio si e’ verificato da pochi minuti in un parcheggio privato di un' azienda in via San Pasquale, in localita’ Casali. A rendere pubbliche le immagini dell'evento il sindaco Carmine Pagano che sui social ha lanciato un appello ai cittadini: "Si invitano i cittadini che abitano nelle vicinanze a tenere rigorosamente chiuse le finestre di casa e di non avvicinarsi alla zona interessata dalle fiamme."

Sul posto si sono recati per i primi controlli la fascia tricolore e l’Assessore alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore. Anche l’anno scorso, sempre a pochi giorni dal Natale, si sviluppo’ in città un altro incendio presso l’azienda Multitask. Al lavoro, adesso, per mettere in sicurezza l'area e risalire alle cause del rogo.