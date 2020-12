Estorsione, stralking e minacce alla madre: arrestato Nei guai un 21enne ucraino, a fermarlo la polizia

Avrebbe più volte minacciato di morte la madre, ossessionandola per farsi elargire grandi somme di denaro. La polizia di Battipaglia ha così arrestato un 21enne ucraino, ritenuto responsabile di tentata estorsione, atti persecutori, porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane, da poco uscita dal carcere, in questi giorni si sarebbe recato a casa della donna, rubandole del denaro. Poi avrebbe nuovamente minacciato di morte la madre per farsi dare altri soldi. Ad attenderlo però gli agenti che lo hanno bloccato e, nonostante il tentativo di fuga, arrestato. Avrebbe avuto addosso anche due coltelli. Si trova ora in carcere e il denaro è stato restituito alla donna.