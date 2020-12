Sfruttamento della prostituzione: fermato un 22enne straniero Il ragazzo è stato condotto in carcere dai carabinieri

La stazione radiomobile della compagnia di Battipaglia ha fermato questa mattina in Litoranea un 22enne albanese. Il giovane, in seguito a un controllo, è stato trovato in possesso di un passaporto albanese e un permesso di soggiorno falso. Dopo ulteriori accertamenti delle forze dell'ordine sarebbe emerso che il ragazzo aveva nei suoi confronti un mandato di cattura emesso dal gip della procura di Reggio Calabria per sfruttamento della prostituzione, l'indagine coinvolgeva altre otto persone. E' stato così condotto dai militari in carcere.