Natale in "zona rossa" e controlli a tappeto nella notte Incidente nei pressi della rotatoria del liceo De Sanctis, nessun ferito

Un Natale in "zona rossa" scandito da controlli a tappeto da parte delle forze dell'ordine. In tutta la provincia di Salerno, l'attenzione è stata alta. Già dalle prime luci dell'alba di ieri sono stati intensificati i controlli e il numero degli agenti in strada. Molti militari, specialmente nella zona orientale della città hanno pattugliato bar, locali ma anche supermercati dove molti giovani si sono fermati, per uno scambio di auguri, nonostanti i divieti.

Nella tarda serata di ieri, invece, nei pressi del liceo De Sanctis, tra Torrione e Mercatello, un uomo ha perso il controllo della sua vettura andando a finire la sua corsa contro un palo della pubblica illuminazione. Sul posto i carabinieri di Salerno e un'ambulanza del 118. Fortunatamento oltre ai danni risposrati alla vettura e al palo della pubblica illuminazione, non ci sono stati feriti gravi.

A Pellezzano, i carabinieri è stato tratto in arresto un uomo per aver rubato una parabola ed altro materiale all’interno di un ristorante del posto. Un’altra persona è stata arrestata a Castel San Giorgio per aver violato gli arresti domiciliari.