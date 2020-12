Vigilia di Natale: sanzionato bar a Torrione, chiuso negozio I controlli della Polizia Municipale: fermate 20 autovetture e 31 persone controllate

Controlli a raffica in una vigilia di Natale in "zona rossa", anche per la Polizia Municipale di Salerno. Nella giornata di ieri sono state controllate 20 autovetture, 31 persone e 100 attività ed esercizi commerciali ed è stato multato un cittadino salernitano che circolava senza indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina).

Nel corso dei controlli svolti dagli agenti è stata chiusa un’attività commerciale a Torrione dove i clienti brindavano scambiandosi gli auguri di Natale. Sempre nella stessa zona è stato inoltre sanzionato un bar per la violazione dell’ordinanza comunale che vieta la “somministrazione, vendita e detenzione di bottiglie di vetro dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021”.

I controlli degli uomini del Comando della Polizia Municipale saranno impegnati sul territorio comunale per garantire la sicurezza ai cittadini ed il rispetto delle norme antocovid, anche oggi e domani.